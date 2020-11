4 noiembrie: Ziua bunului simt, virtute care se dezvolta doar din vointa proprie

"Zâmbetul, recunoștinta și rabdarea sunt atributele bunul simt, iar cu ele putem pleca la orice drum in viata. Ele conduc omul prin toate obstacolele, furtunile, dezamagirile. Ele sunt ca un extra-organ pe care noi trebuie sa-l purtăm cu noi. Prin ele experimentam liniștea vieții fara sa mai fim tulburati de orice furtuna din exterior. Astfel, mintea rămane curată, limpede și atentă la ce are în față, nu la ce este în departare. Bunul simt, acest limbaj al sufletului creste pana la ultima suflare, e o virtute care se dezvolta doar din vointa proprie.



Bunul simț ne lipsește când suntem nemultumiți. Observăm că toti suntem in cautare de o casa mai mare, o mașina mai mare, un job mai bine plătit, bani mai multi, și lucrurile exterioare nu se vor sfârși niciodată, însă semnul care ne arata cat de mult bun simt avem, este in modestia si multumirea interioara si atunci cand le avem si atunci cand le pierdem, astfel rămânem imperturbabili", explica psihologul Alexandru Plesea.