40 de turisti, contacti ai unui caz Covid, cazati la Costinesti. Precizarile managerului unitatii in care au fost cazati, la mare

„Pe data de 3 august, luni, au ajuns în apropierea locației noastre. Au venit, au păstrat distanța corespunzătoare, potrivit legii, s-au dezinfectat, le-am luat temperatura tuturor, i-am cazat, iar, la câteva ore, am aflat că unul dintre participanții din grup a părăsit locația. Nu am fost informați de ce, la momentul respectiv, știam doar că este cu unul mai puțin față de cei pentru care se făcuse rezervarea. Ulterior, am aflat că unul dintre părinții acestui copil ar fi fost suspecți de Covid. Autoritățile au făcut un control amănunțit la locația pe care noi o deținem, iar apoi au luat măsura retragerii grupului la domiciliu, în județul Dâmbovița. (...) Am făcut dezinfectarea imediat după ce au plecat. Facem după fiecare plecare, cu atât mai mult acum, când era această suspiciune“.