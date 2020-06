42 de romani infectați cu COVID-19, intr-un abator din Germania

Un cetăţean român care lucra la o companie de prelucrare a cărnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat într-o unitate medicală, după ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alţi 41 au fost testaţi pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informează, sâmbătă, un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe. MAE, prin Consulatul General al […] The post 42 de români infectați cu COVID-19, într-un abator din Germania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.