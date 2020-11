43.000 de teste rapide, cu rezultat in 15 minute, vor ajunge de joi in spitale

Primele teste rapide de detecție a antigenelor SARS COV-2 vor fi distribuite, de joi, unităților de primiri urgențe din țară, pentru decolmatarea unităților sanitare, a declarat ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri la Sibiu. Într-o primă tranșă vor fi distribuite 43 de mii de teste, fiind în evaluare achiziția […] The post 43.000 de teste rapide, cu rezultat în 15 minute, vor ajunge de joi în spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.