47 de detinuti de la Penitenciarul Craiova-Pelendava, confirmati cu COVID-19

Patruzeci si sapte de detinuti de la Penitenciarul Craiova-Pelendava au fost confirmati cu Covid-19, ei aflandu-se in aceeasi sectie de detinere. Acestia vor fi tratati in cadrul Penitenciarului-Spital Bucuresti-Jilava, unitate desemnata sa gestioneze cazurile usoare si medii de imbolnavire in randul detinutilor.