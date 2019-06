5 descoperiri care iti arata ca pe Marte ar putea exista viata

Marte google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii au o fascinatie aproape nemuritoare pentru ideea de viata extraterestra. De cele mai multe ori, aceasta fascinatie a fost indreptata spre planeta Marte, despre care s-a spus adesea ca ar putea gazdui martieni. De-a lungul timpului, au aparut fragmente de dovezi care ar putea sugera ca pe Marte exista – sau cel putin a existat la un moment dat viata. Unele sunt plauzibile, altele mai putin, cert este ca toate inspira aceeasi speranta – si anume ca poate nu suntem chiar atat de singuri in Univers. Mai jos gasesti o lista cu toate dovezile care sugereaza ca Marte este sau a fost camin pentru viata: Metanul descoperit de un rover martian Rover-ul Curiosity de pe Marte a descoperit in 2019 can ...