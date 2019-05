5 informatii mai putin cunoscute despre dezastrul de la Cernobil

Cernobil google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cei mai multi oameni stiu, in mare, ce s-a intamplat in 1986: din cauza unei erori umane, reactorul nuclear a explodat si a determinat raspandirea particulelor radioactive pe tot continentul. Totusi, exista cateva detalii ciudate care au ramas relativ necunoscute publicului. 1. A fost un eveniment similar bombardamentului nuclear de la Hiroshima Pe 26 aprilie 1986, aproximativ 30.000 de oameni se aflau in apropierea reactorului nuclear de la Cernobil. Ei au fost expusi masiv radiatiilor la un nivel asemanator cu cel pe care l-au experimentat supravietuitorii bombardamentului de la Hiroshima, din 1945, se arata in volumul „Physics for Future Presidents: The Science Behind the Headlines”, citat d ...