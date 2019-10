5 lavoare pentru baie in tendinte, la preturi de neegalat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cati dintre voi nu ati dori o baie frumoasa, o baie in care sa va fie drag sa intrati de fiecare data si care sa nu aiba clasicele probleme ale unei bai amenajate fara sa se tina cont de toate detaliile? De exemplu, multe persoane aleg un lavoar de baie doar pentru ca este ieftin sau, din contra, pentru ca arata foarte bine, insa nu se gandesc daca il pot folosi adecvat, fara sa ude toata baia si fara sa se enerveze. Lavoarul de baie trebuie ales in functie de dimensiunile baii, astfel incat sa aveti suficient loc. In plus, trebuie sa decideti cum il veti monta: direct pe perete, pe un blat sau pe un corp de mobilier. Daca nu sunteti inca pregatiti sa luati o decizie, in continuare o sa va prezentam cateva lavoare de baie diferit ...