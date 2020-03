5 obiceiuri proaste care te ingrasa

Un medic de la Spitalul Floreasca din Bucuresti, care este si seful chirurgilor este acuzat de doi colegi ca i-ar fi amenintat cu electrocauterul, pe care il folosise in prealabil la o pacienta care are Hepatita C in blocul operator. Unul dintre medici sustine ca ar fi fost taiat la mana, iar celalalt ca ar fi fost "alergat cu siringa" in plina operatie.