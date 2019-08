5 orase celebre din Germania ce merita vizitate cu prima ocazie

Iata 5 dintre cele mai celebre orase din Germania pe care sa le vizitezi cu prima ocazie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu o bogata cultura si traditie, Germania are cea mai mare populatie de nu mai putin de 82 de milioane de locuitori din Uniunea Europeana. Destul de controversata si poate prea putin inteleasa de straini, tara landelor are multe destinatii turistice atragatoare, incepand de la fabuloase parcuri de distractie, castele si catedrale seculare. Unul dintre cele mai populare orase este si capitala Germaniei, Berlinul, acesta fiind celebru pentru aerul sau new-age, nonconformist. Sa patrundem, asadar, in traditia dar si in atmosfera cosmopolita a celor mai celebre orase din Germania 1. Munchen Al treilea oras ca marime din Germania, Mun ...