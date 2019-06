5 persoane au murit dupa ce au mancat sandvisuri preambalate. De unde le-au cumparat

Sandvis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alte doua persoane spitalizate au murit in Marea Britanie in urma unei infectii cu listeria, dupa ce au consumat sandvisuri si salata preambalate, bilantul deceselor ajungand la cinci. Saptamana trecuta, directia pentru sanatate publica a anuntat ca ″au fost inregistrate cazuri de infectie cu listeria la sase pacienti grav bolnavi, spitalizati in Marea Britanie″⁣ si ca trei dintre acesti pacienti au decedat. “Din nefericire, unul dintre cei sase pacienti grav bolnavi a decedat”, iar ″unul dintre pacientii identificati astazi (vineri) ca fiind afectat de listeria a decedat, ceea ce creste la cinci numarul deceselor legate de aceasta epidemie″⁣, a indicat ...