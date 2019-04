5 reguli de baza atunci cand cumparam si folosim oua

Oua google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ouale reprezinta o componenta de baza in alimentatia noastra de zi cu zi. Sigur, nu le consumam zilnic in stare bruta, dar le mancam cu siguranta de mai multe ori pe saptamana, sub o forma sau alta. Pe langa faptul ca sunt o foarte importanta sursa de proteina, ouale contin si cantitati importante de grasimi bogate in lecitina, colesterol, fosfor si acizi grasi esentiali (acizi de care organismul uman are nevoie, dar nu-i poate produce, asa ca si-i ia din alimentatie). Albusul de ou contine vitamina B, apa, intr-un procent destul de mare (aproximativ 80%), iar restul este proteina. Cu toate ca vorbim in special despre ouale de gaina, componenta chimica a oualor de diferite tipuri este aproximativ aceeasi. ...