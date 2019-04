Sucuri din legume pentru slabit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aceste sucuri din legume iti vor fi de mare ajutor in lupta cu kilogramele in plus. Cel mai mare avantaj al consumului acestora este faptul ca iti suprima apetitul si iti imbunatatesc starea generala de sanatate. Aceste sucuri din legume pentru slabit sunt sanatoase, nutritive si iti stimuleaza metabolismul. Gratie combinatiei de ingrediente cu continut caloric scazut, aceste sucuri iti vor tempera apetitul, iti vor induce senzatia de satietate pentru un timp indelungat si te vor opri din a manca pe fond nervos. Desi nu sunt o solutie miraculoasa si nu vor topi kilogramele de grasime peste noapte, cele 5 sucuri din legume pentru slabit te vor ajuta sa pierzi in centimetri treptat. Ace ...