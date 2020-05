5 vaccinuri impotriva COVID-19, deja testate pe om in China

China contează de acum pe cinci vaccinuri experimentale anti-COVID-19 testate pe om şi “progresele sunt satisfăcătoare” cu doze deja inoculate pe 2.500 de voluntari, a declarat vineri un viceministru al sănătăţii, citat de France Presse și preluat de Agerpres. Căutând să-i protejeze pe chinezi şi să diminueze criticile occidentale cu privire la modul de gestionare […] The post 5 vaccinuri împotriva COVID-19, deja testate pe om în China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.