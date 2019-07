50 Cent si Janet Jackson vor canta in Arabia Saudita

50 Cent google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rapperul american 50 Cent si cantareata Janet Jackson vor canta in Arabia Saudita in cadrul unui festival la care artista Nicki Minaj a renuntat sa mai participe invocand sprijinul ei pentru drepturile femeilor, au anuntat organizatorii, citati de AFP. "Wow, wow, wow, 50 Cent va canta live la Jeddah World Fest!", au scris pe Twitter organizatorii festivalului care va avea loc incepand de joi timp de o luna la Jeddah, in vestul acestui regat ultraconservator. Fosta iubita a lui 50 Cent ii raspunde raperului dupa ce acesta i-a insultat copilul Participarea cantaretei americane Janet Jackson este de asemenea confirmata. "Suntem nerabdatori sa o vedea pe aceasta vedeta la Jeddah!", s-a ...