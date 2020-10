50 de persoane diagnosticate cu COVID-19 in focarul de la Penitenciarul Timișoara

Alţi 21 de deţinuţi de la Penitenciarul Timişoara au fost confirmaţi pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2, potrivit unui comunicat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) transmis, miercuri, AGERPRES. Aceştia nu prezintă simptome asociate COVID-19 sau modificări ale stării de sănătate, iar conduita terapeutică le va fi asigurată în cadrul Penitenciarului-Spital Bucureşti-Jilava. În virtutea bunei […] The post 50 de persoane diagnosticate cu COVID-19 în focarul de la Penitenciarul Timișoara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.