500 de elevi si profesori pasionati de matematica, din opt tari, si-au dat intalnire la IASI!

matematica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In perioada 10-12 mai 2019, Iasul are privilegiul de a gazdui Congresul "MATh.en.Jeans", eveniment de anvergura internationala, unic in Romania, care va reuni peste 500 de specialisti, profesori, elevi de liceu cu performante inalte in domeniul matematicii. Festivitatea de deschidere a congresului organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi si de Facultatea de Matematica din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza” din Iasi, cu sustinerea Primariei Municipiului Iasi, este programata vineri, 10 mai 2019, incepand cu ora 9.00, in Aula „Mihai Eminescu” a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” Iasi. Evaluarea nationala de la finalul clasei a II-a incepe astazi Congresu ...