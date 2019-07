500 de locuri de munca, intr-o noua cladire de birouri, in ansamblul PALAS

Cladire noua de birouri google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania IULIUS continua dezvoltarea polului de business regional consolidat in ansamblul Palas printr-o noua investitie. Recent, compania a demarat lucrarile de constructie a unei noi cladiri de birouri clasa A, care va facilita crearea a peste 500 de locuri de munca. Imobilul, care va fi situat in proximitatea food court-ului ansamblului Palas si a cladirii United Business Center 2, va avea sase etaje si o suprafata de 5.100 mp inchiriabili. Pentru a asigura securitatea si siguranta deplina a circulatiei auto si pietonale in vecinatatea santierului, pe durata lucrarilor de edificare a cladirii de birouri sunt implementate restrictii de trafic pe strada Sf. Constantin si Elena. Acestea au fos ...