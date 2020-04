505 cazuri de COVID-19, in București și niciunul in Harghita. Prima statistica a imbolnavirilor, pe județe

Bilanțul îmbolnăvirilor cu coronavirus în România a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe îmbolnăviri decât în Capitală – unde se înregistrează 505 cazuri confirmate de COVID-19. Urmează județele Brașov – The post 505 cazuri de COVID-19, în București și niciunul în Harghita. Prima statistică a îmbolnăvirilor, pe județe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.