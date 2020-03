576 de cazuri de coronavirus in Romania, cu 143 mai multe ca in data de 22 martie

Până astăzi, 23 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași), informează MAI. Patru The post 576 de cazuri de coronavirus în România, cu 143 mai multe ca în data de 22 martie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.