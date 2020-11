58 de persoane au ramas fara indemnizatia de somaj, in ultimele doua luni, pentru ca au refuzat un loc de munca, in Harghita

Un număr de 58 de şomeri care au refuzat, în ultimele două luni, un loc de muncă oferit de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Harghita, au rămas fără indemnizaţia de şomaj, aşa după cum prevede legea, anunță AGERPRES.

Directorul AJOFM Harghita, Tiberiu Pănescu, a declarat pentru AGERPRES că, începând cu 15 septembrie, s-a încercat plasarea în muncă a unui număr de 668 de persoane, din care s-au angajat 250 de persoane, iar "un număr de 58 de persoane, după multiple insistenţe, au refuzat locul de muncă oferit, motiv pentru care indemnizaţia de şomaj le-a fost încetată, potrivit prevederilor legale în vigoare".

Locurile de muncă oferite au fost inclusiv din domeniile în care în această perioadă au avut loc disponibilizări colective, respectiv industria uşoară, dar şi prelucrarea lemnului.

Tiberiu Pănescu a explicat că nu poate înţelege atitudinea unor şomeri care spun că nu vor să lucreze pentru salariul minim pe economie, în condiţiile în care acesta ar fi mult mai mare decât indemnizaţia de şomaj.

"Din păcate, am constatat că, deşi perioada este una foarte stresantă şi foarte obositoare, şi foarte frustrantă poate pentru multe persoane din judeţul Harghita care îşi caută locuri de muncă, totuşi nu am putut să înţelegem nicidecum atitudini de genul: 'dar cum să se ducă cineva să lucreze pe salariul minim pe economie?', că 'nu are cum să trăiască din aşa ceva', în condiţiile în care indemnizaţia de şomaj de care persoanele în cauză beneficiau arareori depăşea 600 lei. Deci, astfel de explicaţie este de neînţeles pentru noi şi evident nu poate constitui, în lipsa ei de logică, un motiv de a refuza un loc de muncă, în condiţiile în care angajatorii mai suportau şi naveta, dacă naveta era necesară", a declarat Tiberiu Pănescu.

Acesta a spus că unii mai motivează refuzul cu faptul că nu vor să lucreze sau că sunt obosiţi şi vor să se odihnească.

"Dar şi la astfel de argumente, explicaţia noastră este că perioada de acordare a indemnizaţiei de şomaj nu este o perioadă de concediu, de altfel prost plătit de către stat, pentru că, evident, din 600 lei este greu să trăieşti în mod decent, dar eu cred că fix această indemnizaţie redusă ar trebui să fie, în realitate, un stimulent suplimentar pentru reintegrarea cât mai urgentă pe piaţa muncii", a mai spus şeful AJOFM Harghita.

El a mai precizat că au existat plângeri din partea şomerilor pe care AJOFM încerca să-i angajeze că un anume angajator plăteşte salariile cu întârziere. În acest caz, s-a luat legătura cu angajatorul, acesta a spus că există uneori astfel de situaţii, dar întârzierile nu au o durată mai mare de 4-5 zile.

"Motiv pentru care, punctul nostru de vedere a fost că atâta timp cât oferta este una legală, se încheie un contract de muncă, salarii restante totuşi nu sunt, noi nu avem cum să nu dăm curs solicitării angajatorului. Cu atât mai mult, am încurajat persoanele care ar urma să se încadreze în muncă cu privire la faptul că în măsura în care se simt lezate în drepturile lor, potrivit Codului Muncii, au la îndemână toate posibilităţile de a reclama la instituţiile abilitate, cum ar fi Inspecţia Muncii, faptul că nu se respectă, ad literam şi la timp, prevederile contractelor de muncă", a arătat Pănescu.

De la începutul anului, un număr de 130 de harghiteni au rămas fără indemnizaţia de şomaj pentru că au refuzat locul de muncă oferit de AJOFM, iar 23 pentru că au refuzat să participe la cursuri de formare.

Şeful AJOFM Harghita a explicat că, potrivit legii, refuzul nejustificat al unui loc de muncă corespunzător pregătirii şi experienţei profesionale atrage după sine încetarea indemnizaţiei de şomaj, precum şi refuzul nejustificat de a participa la un program de formare profesională.