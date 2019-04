6 efecte surprinzatoare ale mierii de Manuka asupra sanatatii

Miere de Manuka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mierea de Manuka este produsa din polenul florilor arborelui de Manuka, o specie de arbust cu frunze perene. Acest arbore are proprietati incredibile de vindecare, mierea de Manuka fiind folosita pentru uz terapeutic. Mierea de Manuka originala se gaseste in unele insule din Noua Zeelanda si Australia. Istoria sa incepe in vechile triburi indigene, fiind folosita de populatia Maori, mai tarziu fiind transmisa de colonisti. Mierea de Manuka: proprietati Beneficiile mierii de Manuka au fost descoperite in anul 1981 de catre dr. Peter Molan, acesta descoperind ca are proprietati antioxidante, antiinflamatorii, antivirale, antibacteriene, antiseptice si antifungice. Pe baza studiilor sale s-a dovedit ca ...