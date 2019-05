6 idei simple pentru casa care iti vor face copilul fericit

Cand intri intr-o casa, iti poti da seama direct de la intrare daca este un spatiu in care traiesc si copii. Poate ca sunt pantofiorii de langa usa de la intrare, colturile protejate, sistemele de siguranta de la usile dulapurilor sau poate sertarul inchis cu cheia in care se afla cutitele sau foarfecele. Uneori iti poti da seama si dupa cum este decorata casa. Cu toate astea, exista cateva precautii de care trebuie sa tii cont: colturile ascutite sau mobila care nu e fixata in perete, vopseaua toxica. Chiar si asa, crearea unui decor prietenos pentru copii poate fi simpla si necostisitoare. Iti aratam cum.

Inrameaza desenele celui mic

Ce le place cel mai mult copiilor sa faca? Sa deseneze! Desi poate roboteii sau unicornii nu sunt chiar elementele de decor pe care ti le doreai, le poti inrama si le poti agata in camera celor mici sau pe orice alt perete al casei. Asta ii va face sa se simta mandri si incurajati sa faca lucruri care ii pasioneaza. Daca, in schimb, le place sa deseneze peretii sau mobila, trebuie sa recurgi la alte solutii. O tabla magnetica de scris sau un perete cu vopsea chalkboard cum este aceasta, sunt ideile ce te pot scoate din impas.

Incearca sa inlocuiesti masa de cafea cu un taburet otoman

Una dintre principalele probleme atunci cand decorezi o casa in care se afla copii este siguranta, astfel incat este acceptata doar mobila care nu are muchii ascutite. Un taburet otoman este solutia perfecta in acest caz. E sigur, e mare, e usor, copiii se pot juca in jurul sau fara teama ca se pot lovi. In plus, scaunul poate fi folositor si in alte scopuri. De exemplu, iti poti odihni picioarele pe el atunci cand citesti o carte sau te uiti la televizor.

Inlocuieste scaunele de interior cu scaune de exterior

De cele mai multe ori, scaunele de interior sunt un pic mai pretentioase. Cele de exterior sunt mai rezistente, mai usoare, impermeabile, usor de sters de iaurt, inghetata sau acuarele si uneori le poti si stivui. Scaunele nu trebuie sa fie neaparat de plastic, poti alege unele metalice, care sunt mult mai potrivite spatiilor decorate modern.

Creeaza spatii de depozitare

Mai multi copii, mai multe perechi de pantofi, mai multe haine, mai multe… orice. Instaleaza rafturi, etajere, console, carlige, agatatori si cuiere oriunde ai loc, fie pe un perete gol, fie in interiorul dulapurilor. Aceste elemente de depozitare pot fi pictate chiar de copii, sub supravegherea parintilor.

Nu uita de elementele de distragere a atentiei

Daca nu esti gata sa renunti la cateva obiecte de design mai fragile, ai nevoie sa fii mai creativ. Obiectele tale de arta nu trebuie sa reprezinte centrul atentiei copiilor. Sculpturi, vase sau tablouri valoroase se pot transforma in obiecte de aruncat la gunoi daca nu reusesti sa creezi spatii distractive in casa pentru copii. Poti incerca sa faci un perete de catarare in camera copiilor sau sa dedici un colt al casei desenatului sau muzicii.

Lasa-i pe copii sa-si dea cu parerea

E distractiv sa le ceri parerea copiilor in legatura cu decorarea casei. Lasa-i pe ei sa decida culoarea pe care si-o doresc in camera lor si cere-le idei de decorare casei. S-ar putea sa te surprinda ideile lor interesante si creative. Ofera-le ocazia sa isi exprime personalitatea. Chiar daca isi vor dori sa vopseasca peretii cu vopsea verde fosforescent, trebuie sa ai in vedere ca oricand poti revopsi cu alta culoare. Ii veti face sa se simta extrem de speciali si maturi daca ii implici in deciziile importante care se iau in casa.

Indiferent de stilul si de culorile pe care le vei alege, trebuie sa tii cont intotdeauna de siguranta celor mici si sa acorzi atentie substantelor din vopsele. Pe site-ul Ministerului Mediului gasesti chiar o lista cu substantele la care trebuie sa ai grija.

Sa ai un camin stylish, dar care sa fie un mediu propice pentru dezvoltarea copiilor nu este chiar o misiune imposibila.

Sursa foto: Unsplash, Pixabay si Pexels

