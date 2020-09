6 remedii eficiente impotriva celulitei

Inestetica celulita, dusmanul numarul unu al femeilor, este o acumulare de grasimi la nivelul coapselor, soldurilor si feselor si e o afectiune care apare ca urmare a cresterii in volum a celulelor de grasime de sub piele, ce apasa si imping in tesutul de legatura, creand acel aspect neplacut, de "coaja de portocala".