7 beneficii miraculoase pe care le are ciocolata

E dulce, e gustoasa, e sanatoasa. Ciocolata e alimentul preferat al tuturor, indiferent de varsta. Ciocolata neagra, in special, aduce numeroase beneficii sanatatii, nu doar iti potoleste pofta de "ceva bun". Iata 7 beneficii miraculoase ale ciocolatei. 1. Scade riscul de infarct Intr-un studiu realizat in Suedia, 45 g de ciocolata neagra pe saptamana reduce riscul unui atac de cord la femei cu pana la 20%. Ciocolata contine flavonoide care protejeaza inima. 2. Mareste capacitatile cognitive Intr-un studiu realizat in Marea Britanie, la 90 de minute dupa consumul de ciocolata neagra, participantii s-au descurcat mai bine la testele logice decat ceilalti. Efectul se pastreaza chiar si la persoa ...