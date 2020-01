7 intrebari frecvente pe care le au pariorii incepatori despre pariurile sportive online

(P) Pariurile sportive online au prins amploare in ultimii ani, in Romania, atat datorita faptului ca este mai simplu sa joci din confortul casei tale, la orice ora din zi sau din noapte, cat si pentru ca utilizatorii au prins incredere in a-si inregistra datele si a-si alimenta contul cu bani, dupa ce casele de pariuri au fost reglementate.