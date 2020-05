7 medici s-au intors cu COVID-19 din misiunea de ajutor pentru Republica Moldova

Șapte români din echipa medicală care a efectuat misiunea de ajutor în Republica Moldova au fost depistați pozitiv cu coronavirus, după ce s-au întors sâmbătă în țară, a spus, duminică seară, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii, sunt şapte persoane depistate cu noul coronavirus din echipa medicală care a fost în Republica Moldova. […] The post 7 medici s-au întors cu COVID-19 din misiunea de ajutor pentru Republica Moldova appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.