70 de ani de la Decretul de nationalizare nr. 92/1950 Cladire-simbol a Constantei vechi, retrocedata dupa jumatate de secol mostenitorilor

„Important mijloc de exploatare“

Redăm în continuare lista imobilelor din județul Constanța naționalizate în baza Decretului nr. 92/1950, cu mențiunea că informațiile sunt redate fidel conform decretului în discuție, cu păstrarea scrierii din actul legislativ:

Anul acesta, pe data de 19 aprilie, se împlinesc 70 de ani de la Decretul de naționalizare nr. 92/1950, act legislativ prin care mii de imobile din întreaga țară au fost trecute în proprietatea statului.Una dintre clădirile-simbol ale Constanței vechi naționalizate prin decretul din 1950 a fost chiar Hotelul Palace. Acesta este menționat la poziția 683 din Anexa decretului, aferentă proprietăților ce aparținuseră avocatului Toma Boată și care intră în posesia statului odată cu Decretul 92/1950. Hotelul poate trece mai degrabă neobservat în lista imobilelor naționalizate, dat fiind că, în actul din 1950, numele străzii pe care se află acesta este menționat greșit ca fiind „Romulus Opreanu“, în loc de „Remus Opreanu“. Astfel, așa cum precizam, la poziția 683 din decret sunt trecute următoarele date: „683. Boată Toma, 20 apartamente București, str.Schitu Magureanu nr. 37, str. Brezoianu 4.“. În anul 2001, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 privind retrocedarea imobilelor preluate abuziv în timpul fostului regim, moștenitorii legali ai avocatului Toma Boată, respectiv nepoata acestuia și soțul său, Ion Ilie, au devenit proprietarii hotelului.Situația Hotelului Palace, ce a revenit moștenitorilor de drept ai fostului proprietar, fie și după 51 de ani de la naționalizare, nu este, din păcate, una universal valabilă. Nu toate proprietățile preluate prin decretul din 1950 s-au întors la proprietarii inițiali ori, mai degrabă, la moștenitorii acestora. O parte dintre imobilele naționalizate nu au mai putut fi restituite în natură, din diverse cauze, pentru altele s-au găsit alți proprietari, iar în alte cazuri procedurile de retrocedare ce au presupus deschiderea unor procese în instanță nu s-au finalizat nici până acum.Măsura privind naționalizarea a fost luată, potrivit actului legislativ ce astăzi nu mai este în vigoare, „pentru întărirea și dezvoltarea sectorului socialist în economia R.P.R.; pentru asigurarea unei bune gospodăriri a fondului de locuințe supuse degradării din cauza sabotajului marei burghezii și a exploatatorilor care dețin un mare număr de imobile; pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare“.În acest sens, sunt naționalizate prin Decretul nr. 92/1950 imobile „la a căror alcătuire s-a ținut seama de următoarele criterii:1. Imobilele clădite care aparțin foștilor industriași, foștilor moșieri, foștilor bancheri, foștilor mari comercianți și celorlalte elemente ale marei burghezii.2. Imobilele clădite care sînt deținute de exploatatorii de locuințe.3. Hotelurile cu întreg inventarul lor.4. Imobilele în construcție, clădite în scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum și materialele de construcție aferente oriunde s-ar afla depozitate.5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a războiului, clădite în scop de exploatare și ai căror proprietari nu s-au îngrijit de repararea sau reconstrucția lor“.Mai este de amintit că, potrivit sursei citate, „imobilele naționalizate trec în proprietatea Statului ca bunuri ale întregului popor, fără nicio despăgubire și libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel“.În aceste condiții, „locatarii cu orice titlu ai imobilelor naționalizate, inclusiv foștii proprietari care locuiesc în aceste imobile, devin din momentul naționalizării, chiriașii Statului“.Ca un ultim aspect, „se pedepsesc cu 5-10 ani de muncă silnică și cu confiscarea averii ce care vor vătăma, distruge sau înstrăina, prin orice mijloace, bunuri sau instalațiuni supuse naționalizării, precum și cei care vor zădărnici sau vor încerca să zădărnicească naționalizarea prevăzută de prezentul decret“.Nr. de Numele şi prenumele proprietarului şi adresa imobiluluiordine al nationalizatproprietarilor117. Auslaender Mozes, 4 apartamente,, str. N. Titulescu 28.299. Avram Savchis, 3 apartamente, Bucureşti, str. Traian 161, Într. Libertãţii 14,, Vintila Bratianu 33 bis.315. Alanverdiean Mannie, 4 apartamente,, str. I. V. Stalin 73.317. Alanvendi Ştefan, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. N. Balcescu 3-5., str. Ştefan cel Mare 19, Bd. Republicii 28.371. Anastasiu Orestin şi Casanta, 6 apartamente, Bucureşti, str. Caragiale 22,, Piata Independentei 11; str. Orientului 1.544. Banca Româneascã Inst. Bancarã în lichidare 179 apartamente, Arad str. Vasile Goldis 1-3. Bacau str. Nicolae Balcescu 36-38, Botosani str. Aprodu Purice 6, str. Filimon Sarbu 12. Brãila, Piata V. I. Lenin 11. Braşov, str. 7 Noembrie 2. Busteni, B-dul Libertãţii 145. Buzau, B-dul N. Balcescu 10. Caracal, str. I. V. Stalin 11, str. Vasile Luca 1. Caransebes, str. I. V. Stalin 11. str. Vasile Luca 1. Craiova, str. Unirii 101, str. Vasile Roaita 10 şi 12, str. Ghercesti 11. Cluj, str. Emil Zolla 2, Piata Ştefan cel Mare 10., str. Karl Marx 1-3, str. Productelor 17-19 Dorohoi str. Dobrogeanu Gherea 84. Galaţi str. 13 Iunie 1-3, str. Ana Ipatescu 14. Iaşi str. Ştefan cel Mare 47, Sos. Moara de Foc 6. Pitesti str. Doamna Balasa 33. Ploiesti str. I. V. Stalin 26. Ramnicu Valcea str. G-ral Praporgescu 18. Satu Mare Piata Libertãţii 19. Tg. Jiu str. Victoriei 31. Tg. Mures str. Bobrai Farcas 6. Tg. Ocna str. Tabacarilor 18. Timişoara str. Vasile Alexandri 2. Vasile Roaita str. Closca 2. Tulcea str. Sf. Nicolae 45. 14. Banca Urbana în lichidare, 6 apartamente, Bucureşti, calea Victoriei 7; str. - Raureanu 2., str. D. Sturza 18.683. Boata Toma, 20 apartamente, Bucureşti, str. Schitu Magureanu 37, str. Brezoianu 4., str. Romulus Opreanu 5.745. Barsan N. Ioan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aquila 35,, str. V. Alecsandri 10.844. Bratescu, 5 apartamente, Bucureşti, Aleia Alexandru 11 str. M. Kogalniceanu 32., str. Cuza Voda 18.935. Bunea Anica şi Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Logofat Tautu 60., str. Tomis 14.938. Banca de Scont a Rom. Soc. în lichidare, 88 apartamente, Bucureşti, str. Eugen Carada 1-3, 13 Sept. 143, 145, Stavropoleos 8, str. Moşilor 200, str. Pieptanari 9; Alexandria, str. Ilie Pintilie 3; Brãila, str. Lt. Col. Iacobescu 19; Corabia, str. C. A. Rossetti 53;, str. Lascar Catargi 13; Focsani, str. Cuza Voda 6; Galaţi, str. Dr. Russel 41, str. Egalitãţii 4; Ploiesti, Piata I. V. Stalin 3; T. Magurele, str. Horia, Closca şi Crisan 3; Giurgiu, str. V. M. Molotov 2; Tulcea, str. Carol 1;, str. V. Lupu 18.973. Banca Com. Italiana şi Romana, 28 apartamente, Brãila, str. Misitilor 25, Galaţi, B-dul Ana Ipatescu 17,, str. Brancoveanu 1, Timişoara, Piata Libertãţii 2, Bucureşti, str. Ghenadie Petrescu 139, str. Bursei 2.976. Balian Leon, 10 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 31,, str. Karl Marx 8.1142. Cristescu Valerica, 3 apartamente,, str. I. Branescu 7, 9, str. Grivitei 70.1253. Cardos Simonic, 5 apartamente, Bucureşti, str. Col. Popea 27, str. Vesparilor 2;, str. Alexandru cel Bun 6.1254. Calinescu C-ţin, 13 apartamente, Bucureşti, str. Coriolan 34, str. Clopotarii Vechi 12, str. Mitr. Ghenadie Petrescu 122, str. Slatineanu 23, 28, str. Axente Uricaru,, Bd. V. I. Lenin 163, Temisana 35.1255. Cionea Mioara, 4 apartamente, Bucureşti, str. Isvor 2;, str. I. V. Stalin 39.1385. Ciubuc Marcela, 4 apartamente,, str. D. A. Sturza 17 Bucureşti, str. N. Filipescu 7, calea Victoriei 112, 95.1691. Calambator Niculae, 17 apartamente, Bucureşti, str. Romana 123. Brãila, str. Calarasi 35, str. Bartionei 8., str. Traian 24.1700. Caracas Sergiu, 13 apartamente, Bucureşti, Bul. Republicii 82, Bul. Gh. Dimitrof 10., str. Bolintineanu 38.1707. Capos Alex şi Raina, 11 apartamente, Bucureşti, str. Horei 30 A., Bul. Republicii 45., str. G-ral Cernat 3, str. Bogdan Voda 20.1777. Canciovici Zoe, 10 apartamente,, str. Tomis 22, str. Roza Luxemburg 29.1842. Catargi Alexandra, 3 apartamente, Bucureşti, str. Frumoasa 11., str. Primãriei.1883. Critico Jean şi Elena, 14 apartamente, Bucureşti, Bul. Dacia 42., str. Cantacuzino 1.1939. Dutescu Victor, 7 apartamente, Bucureşti, str. Cuza Voda 62;, str. Lenin 174.2069. Djaburov Ştefan şi Laura, 16 apartamente, Bucureşti, str. Aristide Briand 8., str. Productelor 43. Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12.2178. Dimitriu St. Dumitru, 13 apartamente, Bucureşti, str. Matei Basarab 29., B-dul Republicei 7, str. Stalin. 58-65, B-dul Lenin 77; Sos. Cerealelor Obor 77.2213. Dzodze Maria, 11 apartamente, Bucureşti, str. Stan Poetas 49., str. Jak Lahovari 15.2317. Djamo Grigore, 5 apartamente,, str. I. G. Ducã 15.2363. Dumitrescu Ion Militari, 28 apartamente, Bucureşti, str. 30 Decembrie 43-45-47. Militari, str. Bisericii 47., Marcu Aureliu 20. Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea 25.2454. Desliu Gheorghe, 5 apartamente, Bucureşti, str. Boteanu 3; Vasile Roaita, str. Dr. Cantacuzino 21;, str. I. C. Bratianu 18.2567. Etharica C. Filofteia, 6 apartamente,, str. Dr. Caragiali 12, Bucureşti, str. C. A. Rosetti 45.2690. Frenchier M. şi Aron, 8 apartamente,, str. Mircea 11, str. Tomis 2, str. Statin 17.2706. Filip Vasile, 7 apartamente,, str. V. I. Lenin 69, str. Ilie Pintilie 2b, str. Mihailescu 13, Bucureşti, Bd. Ana Ipatescu 16.3032. Gherghiu Alexandru, 6 apartamente, Bucureşti, str. Dianei 10., cal. Plevnei 4.3111. Gosta F. Frederic, 3 apartamente,, str. Karl Marx 28.3186. Georgescu Ion, 13 apartamente, Bucureşti, Rahovei 23, 25., B-dul Enghels 4.3567. Haliadun Dumez Ramian, 2 apartamente, Bucureşti, str. Gh. Dimitrof 41, Constanta, str. Jupiter 12.3836. Ionescu Teodor, 3 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 87; Iaşi, str. G-ral Cerchez 7., str. Dragos Voda 9.3993. Iacomi Vasilica, 5 apartamente, Bucureşti, str. Lt. Negel 55, sos. Ştefan cel Mare 216,, str. D. Bolintineanu 44.4690. Marinescu Gh., 7 apartamente, Bucureşti str. Dr. Herescu 21, str. Fluerului 23,str. Costache Negri 564927. Michell Sabina, 4 apartamente, Bucureşti str. Uranus 25, str. Ştefan cel Mare 1055255. Negru Sylvia, 3 apartamente, Bucureşti, str. General Angelescu 87 A., I. Adam5361. Nistor G. Dorina, 5 apartamente, Bucureşti, str. Occidentului 42, str. Toamnei 84,str. Traian 21, 25, 275394. Nicolescu V. Marioara, 17 apartamente, Bucureşti, str. Rumeoara 34, str. Pr. Grecescu 15,str. Ştefan cel Mare 18, str. Scarlat Varnav 28, str. Labirint 135700. Popovici B. Andrei, 1 apartament, str. Vasile Roaita, vila5999. Paulescu Const., 19 apartamente, Bucureşti, sos. Mihai Bravu 3, str. Toamnei 80, str. Armeneasca 38, 40,, Bd. Engels 10.6134. Petrescu Gh., 7 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 38;, str. I. V. Stalin 66.6284. Pavlide Victoria, 8 apartamente,, str. Mircea 59, Bucureşti str. Avrig 616502. Rusu Gh., 2 apartamente,Obor, str. Proditeli 16, Avram Iancu 536715. Russas Jean, 3 apartamente,, str. I. C. Branescu 36802. Sachelarie Aurelia, 7 apartamente, Bucureşti, str. Oitelor 6;, Bd. Ileana6948. Septilici Victoria, 6 apartamente, Bucureşti, str. Haia Lifsit, str. Crist. Georgescu 3.6993. Sterie Sergiu Nibi, 2 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 20,, str. Ştefan cel Mare 847455. Stoenescu Petre, 6 apartamente,, str. Dr. Caratoli 14.7486. Sturza Doiciu, 56 apartamente, Bucureşti, cal. Victoriei 89; Cal. Grivitei 179, str. Ştefan cel Mare 4. Galaţi, B-dul Republicii 77-757567. Siara Dora şi Ion, 5 apartamente, Bucureşti, Bd. Schitu Magureanu 25; Iaşi Bd. 30 Decembrie 1;str. Ion Lahovari 977668. Teodoreanu Nicolae, 13 apartamente, Bucureşti, Alea Titus 12, 14,, str. Mihail Cogalnicianu 33, sos. Ştefan cel Mare 15, str. Mihail Dumitru 38 (colt Olteni), str. Olteni 57710. Tarpa Mihail, 5 apartamente, Bucureşti, str. Romulus 16,, str. Remus Opreanu 1, str. Caratzoli 77794. Tozzi Eduard şi Olga (procurator Paraschivescu Ioan), 14 apartamente,, str. I. Cantacuzino 3, str. Elena Pavel 16, Brãila, str. Bolintineanu 16.7919. Timan Emanoil, 15 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Marcovici 9, str. Brezoianu 9, str. Th. Ştefan 6,str. Cuza Voda 25, Bucureşti str. Inst. Medico-Militar 18.8332. Zacarian Avram, 3 apartamente, Bucureşti, cal. Calarasi 51,str. Mihai Viteazu 16.8449. Zadic Irlanda, 7 apartamente, Bucureşti, str. Roma 13,str. Tomis 2, Galaţi str. Puskin 33.8458. Zambaccian Krikov Onic şi Anita, 55 apartamente, Bucureşti, b-dul Republicii 63, str. N. Balcescu 3-5, str. Sofia 9, Calea Moşilor 96, 26, str. Aristide Briand 10, str. I. V. Stalin 13.8552. Stanescu Maria şi Ion, 3 apartamente, Campu Lung str. Negru Voda 126,, str. N. Balcescu 11, str. Episcopul Ilarie 4.8514. Dobrescu Ştefan, 6 apartamente, Bucureşti, str. Latina 20, str. Italiana 18,, Piata, Ploiesti, N. Filipescu8095. Vermont George, 8 apartamente, Bucureşti, Bd. Schitu Magureanu 30, str. Popa Petre 22, str. Boteanu 3. a.,, bloc Edilitatea Campulung Muscel, str. Maior Giurascu 18, jud. Ilfov, com. Roşu.7779. Teodorescu Dan şi Al. 4 apartamente, Bucureşti, str. Batistei 35,(Bloc Edilitatea), Bucureşti, str. Caragiale 8.7546. Stefanescu Alex., 4 apartamente, Bucureşti, Cal. Dorobanti 81; Sibiu str. Spartacus 7;vila Luceafar6932. Stoica Gheorghe, 9 apartamente, Bucureşti, str. Av. Marcel Andreescu 40; str. Paris 10 Chitila km. 15 Otopeni km. 15,în blocul Edilitatea6162. Pop Dragos, 3 apartamente, Bucureşti, str. Pasteur 1;, vila Luceafarul, Mogosoaia, str. Motar.6984. Stircea Ion succes., 2 apartamente, Bucureşti, sos. Kiseleff 51,bãi,Aleia Crinilor 11.5188. Nicolau R. Stan şi Eugenia, 9 apartamente, Bucureşti str. C. C. Arion 11,, Bucureşti dr. Ghiulamila 224774. Macarovici Viorica, 3 apartamente, Bucureşti, str. Dionisie Lupu 12, calea Victoriei 128 b., Careu 40. Lot 89 B. Edilitatea3593. Ionescu Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Al. Constantinescu 12. Predeal, str. Cioplan.3677. Iliescu Branceni Nic., 4 apartamente, Bucureşti, str. I. G. Ducã 17.3686. Ionescu Mihail, 3 apartamente, Bucureşti, str. Praga 11., Coasta de Argint.360. Germani Eufrosina, 20 apartamente, Bucureşti, str. Paris, 45; str. Episcopiei 6, str. G-ral Magheru 23. Brãila, str. Bolintineanu 6. R.Valcea, str. Dissescu., Bloc Edilitar Mamaia3456. Halpern Leon, 5 apartamente,, Galaţi, str. Sft. Dumitru 33.3565. Haisescu Constantin, 4 apartamente, Bucureşti, B-dul Generalissimul Stalin 9,, str.2994. Gaidoc Paulina, 9 apartamente, Bucureşti, str. Cobalcescu 51, str. Luterana 21, calea Victoriei 112.372. Atanasiu Maria, 4 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Magheru 43. Predeal, str. Dealul Cioplea.412. Andreescu Gh., 3 apartamente, Vaslui, str. Ştefan cel Mare 31; str. Lazar Grumberg 1, Bd. Elisabeta.930. Bardescu Col. Elena, 10 apartamente, Bucureşti, str. Uranus 4.1495. Cimbru Constanta, 3 apartamente, Bucureşti, str. Polona 21, jud.1853. Costescu Maria, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Aman 24., str. Edilitatea.1868. Codrescu Cleopatra, 2 apartamente,, str. Lotu 15 careul 3. Sinaia str. Cumpatul.2164. Dobrescu C-ţin, 8 apartamente, Bucureşti, str. M. Eminescu 132., str. Plaja.7725. Tuliu Galia, 5 apartamente, Bucureşti, str. Aurel Vlaicu, 31, str. Dumbrava Roşie 13,, str. N. Voda, colt Marasti7691. Tarpa Christache, 4 apartamente, Bucureşti, str. Militiei 6, str. Sf. Apostoli 6,, str. Ştefan cel Mare, 13.7525. Serbanescu Nicolae, 14 apartamente, Bucureşti, str. Clopotarii Vechi 4, 11, str. Pietatii 2, str. Cuza Voda 19; Predeal str. Vasile Alexandri 9;7063. Savescu Ion, 7 apartamente, Bucureşti str. C. A. Rosetti 34, str. Boteanu 3A, str. Academiei 35,, Sat 867155. Slavu I. Grigore, 2 apartamente, Bucureşti, B-dul 6 Martie 95.B-dul Popovici7380. Staicovici Vasile, 3 apartamente, Bucureşti, str. Sandu Aldea 22., Vila Margot. Galaţi, str. Belvedere 17.6722. Rãdulescu Traian, 3 apartamente, Bucureşti, str. Principatele Unite 59;, str. Negru Voda 366729. Rescovschi Carol, 3 apartamente, Bucureşti, str. V. Beldiman 1;6429. Palangeanu Enric, 2 apartamente,, str. Eroilor 1; Bucureşti, str. Dobrogeanu Gherea 6.6433. Paraschivescu Vintila, 10 apartamente, Bucureşti, Bd. 6 Martie 95 B, str. Carol Davila 63, str. Ecoului 11 Mareşal Averescu 15, str. Dr. Cantacuzino 146214. Proger Margareta, 29 apartamente, Bucureşti, str. Paris 47, str. Nicolae Iorga 32, str. Coltei 25, Bul. Geniului 46. Sinaia, str. Furnica 13 Campulung Muscel str. General Dragalina 1,Vila Zefirul 1.6265. Petrescu Eleonora, 4 apartamente, Bucureşti str. Caragea Voda 4, str. Polona 38, Constanta Vila Verde -5736. Petrovici Orsola, l apartament,str. Constanta5815. Pilat Stela, 8 apartamente, Bucureşti str. Militiei 32; calea Dorobantilor 151;str. Petre Radu 145919. Pasat G. Gheorghe, 1 apartament,4996. Montesi Alexandrina şi Holban, 8 apartamente, Bucureşti str. Silvestsru 12str. I. G. Ducã5014. Miculescu Vasile, 7 apartamente, Bucureşti str. Blanduziei 3, str. Sagetei 1,Vila Cetatuia,str. Vasile Lupu 195114. Matak Radu, 3 apartamente, Sinaia str. Cumpatul 3, Bucureşti str. Kuibasev 21, Vila Bistreanu5162. Negulescu Cecilia, 3 apartamente, Bucureşti, p-ta Lahovari 5a, str. Putul cu Plopi 2,Parcela 10085252. Niculescu Vasile, 6 apartamente, Bucureşti, str. Columb 5, str. Victoriei 109, str. Occident4702. Manolescu Em. şi Ana Danescu, 6 apartamente, Bucureşti str. Calea Şerban Voda 206, calea Calarasi 65,Vila Manolescu, Sinaia str. Republicii 84769. Marinescu Mioara, 8 apartamente, Bucureşti, str. Brezoianu 15, Într. Zalomit 2 şi 4, str. Negru Voda 214455. Marinescu Nic., 2 apartamente, Bucureşti, str. Arh. Louis Blanc 1,str. Sf. Gheorghe 174514. Manolescu Ion, 2 apartamente,Jud., str. Anei4613. Manescu Ion, 5 apartamente, Bucureşti str. Alex. Sahia 47, Busteni str. Bailor 25,str. Dr. I. Cantacuzino 133863. Ionescu Stoica, 6 apartamente, Bucureşti, str. Al. Savulescu 19; str. Polizu 30., str. Negru Voda 110.3385. Golescu Dimitrie, 9 apartamente, Bucureşti, str. Dr. Ciru Iliescu 26., Vila Neptun., str. Ştefan cel Mare 2.3401. Hilberger Elisa, 2 apartamente,, str. Plantaţiei.43. Alexandrescu Ion, 6 apartamente, Bucureşti, str. Enachita Vacarescu, 15. Targoviste, str. Vasile Roaita, 50. Gaiesti, str. 23 August, 34., str. Mihai Viteazu 62.280. Antonescu D. şi Maria, 19 apartamente, Bucureşti, str. Sfinta Ecaterina 8, str. Cazarmii 51, str. Spl. Unirii 197,, Constanta. Bucureşti, str. Şerban Voda 39, str. Cuza Voda 85.297. Abegg Filip şi Elvira, 5 apartamente, Bucureşti, str. Roma 42 bis,-Constanta.3568. Haralambie Haznia, 4 apartamente, Bucureşti, str. Romana 55,, str. Mihai Viteazul 54.3134. Grigorescu Constantin, 10 apartamente, Bucureşti, str. Eroului 15, str. Ghenadie Petrescu 104, Dobresti-Snagov-Ilfov;, str. Dr. Cantacuzino 14.3147. Giurescu Constantin, 3 apartamente, Bucureşti, str. Berzei 47,, Cartierul de Nord, Predeal.3080. Gibescu Eugen, 3 apartamente, Bucureşti, str. Stirbei Voda 65., str. Virtutii 11., str. Ion Voda cel Cumplit 3.2888. Ganea Eliza, 5 apartamente, Bucureşti, str. Progresului 17 d; Predeal, sos. Nationala, str. Cluj.491. Balian Dieran, 1 apartament., jud.664. Baghina Gheorghe, 4 apartamente, Bucureşti, str. Nicolae Balcescu 24; str. Vornicului 232419. Dobrescu Maria şi Paul, 2 apartamente, Bucureşti, str. Jules Michelet 25., vila H.a. 91.1149. Caveschi Anton, 1 apartamente,, Vila Unirea.1399. Constantinescu Aurelia, 5 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Manu 37,str. Cantacuzino.1427. Castano Maria, 1 apartamente,, str. Dr. Cantacuzino 65.1516. Colescu Sebastian şi Bibiri Constanta, 12 apartamente, Bucureşti, str. C. F. Robescu 11, str. Mihai Viteazu 33.1878. Creditul Financiar, 7 apartamente, Bucureşti, str. Bursei 3-5 Caracal. Brãila, str. Imparatul Traian 10., str. Horia 24. Piatra Neamt, Peste Vale.2157. Dumitrescu Alex, 11 apartamente,, str. Mihai Viteazul 119. Bucureşti, str. Arionoaiei 15; str. Ion Ghoca 3.5729. Petrescu Ştefan, l apartament,str. Ştefan cel Mare1958. Dona N. Iosif, 9 apartamente, Bucureşti, str. G-ral Dona 12; 8; 9; fund. Cazzavilan 22; G-ral Dona., str. Ovidiu 4.2524. Eliade Nicolae, 3 apartamente, Bucureşti, str. Apolodor 26, Pitesti, str. Craiovei 101,, str. Mahmudea 15.1196. Constantinescu Alexandru, 1 apartamente,, str. Calugareni 37.7677. Teodoriu C. Olga, 76 apartamente, Bucureşti, Aleea Tanola 10, 19, str. Italiana 7, str. V. Conta 3, cal. Victoriei 95, Sinaia str. Garii 6,, str. Panduri6899. Stanescu Gheorghe, 1 apartament,, str. Regina Elena 2.5655. Popescu Stan, 5 apartamente, Bucureşti, str. Icoanei 46, Calea Victoriei 9, Cantonul Veterinar. Urziceni, str. 23 August 74.4648. Motas Maria, 3 apartamente, Bucureşti str. Sandu Aldea 78, bd. Republicii 45,, B-dul Gen. I. V. Stalin 23113. Greculescu Elena, 5 apartamente, Bucureşti, Calea Calarasilor 158, str. Hartanoaiei 3., Cartierul de Nord.396. Andreescu Niculae, 3 apartamente, Sinaia, str. Kogalniceanu 75, Constanta.2592. Farauda Louis, 17 apartamente, Bucureşti, str. Şerban Voda 237, str. Costache Marinescu, Cal. Grivitei 180., B-dul Marii.8418. Zanoli, 5 apartamente, Sinaia, str. Avram Iancu 20, 22T. Vladimirescu 29.2396. Deverel Cornelia, 3 apartamente, Bucureşti, str. Th. Masaryk 32. Constanta,175. Rasvan Olga, str. D. A. Sturza nr. 17ANEXA 1118. Movila, 16 apartamente, Bucureşti, str. Latina 3,str. Vasile Roaita

