700 de kilograme de aur furate in trei minute. Hotii s-au dezghizat in politisti

O banda de hoti care purtau uniforme de politisti a reusit sa fure peste 700 kg de aur in valoare de 32,2 milioane de dolari pe aeroportul din Sao Paulo, relateaza media locale, in urma unei lovituri ca-n filme. Opt oameni mascati au patruns joi in terminalul de marfa in doua camionete ca cele ale politiei, scriu media locale, citand politia. Atacatorii inarmati i-au fortat apoi pe angajatii aeroportului sa incarce aur intr-unul dintre autovehicule folosind un motostivuitor, imagini care si-ar avea locul intr-un film despre un jaf de la Hollywood, comenteaza DPA. In timpul jafului nu s-au tras focuri de arma, acesta durand circa doua minute si jumatate, potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, c ...