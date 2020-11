700 de km, 37 de ore…

Prima întâlnire electorală din Diaspora realizată în acest weekend mulțumită colegilor din USR PLUS Veneto, Italia. Marius Olaru, candidatul USR PLUS pentru Camera Deputaților, a prezentat soluții concrete din programul de guvernare propus de Alianța USR PLUS și a avut ocazia să vorbească de aproape despre problemele românilor din Diaspora. Împreună și-au luat angajamente ferme că pe 5-6 Decembrie vor merge la vot pentru a schimba actuala clasă politică din România. “Lucrul cel mai important pe care l-am înțeles din aceste 2 zile este că avem nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi pentru a clădi împreună un viitor mai bun pentru România.”

Sursa: USR Diaspora