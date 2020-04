734 de cadre medicale, infectate cu COVID-19. Sindicatele susțin ca intr-o luna vor fi rapuși toți lucratorii din sanatate

734 de salariaţi din sănătate erau confrimați ca fiind infectați cu noul coronavirus, până duminică, iar în acest ritm de îmbolnăvire vor fi infectați toți salariații din sănătate în următoarele 30 de zile, susțin reprezentanțiii Federaţiei ”Solidaritatea Sanitară”. ”În data de 05 aprilie 2020 erau confirmaţi pozitiv SARS-CoV-2 un număr de 734 salariaţi din sănătate. The post 734 de cadre medicale, infectate cu COVID-19. Sindicatele susțin că într-o lună vor fi răpuși toți lucrătorii din sănătate appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.