75 de ani de la moartea scriitorului Mihail Sebastian. Iubea Balcicul

• Romancierul a fost prieten cu Mircea Eliade și Cella SerghiAstăzi se împlinesc 75 de ani de la moartea tragică a scriitorului interbelic. În ziua de 29 mai 1945, acesta a fost călcat de un camion și și-a pierdut astfel viața.Plin de iubire pentruinterbelic, scriitorul era prieten cuși alți autori ai vremii.Însău, citat pe 1001calatorii.ro, Mihail Sebastian descria astfel experiența la Balcic:„Miercuri, 3 mai 1939Încep să fiu un «balcician» vechi — și încă rămân la aceleași gazde: când nu e la Parușeff […], e la Dumitrescu. Am avut trei dimineți: le-am petrecut pe toate trei pe mare. Mă întorc negru la față, ca după o vacanță întreagă. Nu mai am, desigur, la Balcic, sau o am din ce în ce mai puțin, uimirea de pe vremuri, de a regăsi acele locuri miraculoase. M-am familiarizat cu ele, și-au mai pierdut din aspectul lor straniu. Totuși, totuși, sunt momente când tresar în fața lor ca în fața unor arătări fantastice, fabuloase, neînchipuit de depărtate. […] Balcicul are ceva care mă îmbată, mă destramă, mă descompune, îmi vine să mă lungesc pe pământ, cu brațele desfăcute și să spun: «gata, mai departe nu mai merg». Aș rămâne așa o viață întreagă. Când s-a înnoptat de-a binelea, ne-am dus în tătărime și pe urmă am ieșit pe la marginea mahalalei, sus pe deal, unde iar am rămas, nu știu cât, privind spre marea inundată de lună, spre Balcicul luminat ca un golf sclipitor. Privită de acolo, toată viața mea mi se pare greșită, stupidă, încordată fără sens“.Drumurile sale, la fel ca cele ale altor scriitori și artiști ai perioadei interbelice, duceau, inevitabil, la Balcic.Romancier și dramaturg, Mihail Sebastian s-a născut la Brăila. Dintre piesele de teatru amintim „Steaua fără nume“ și „Joaca de-a vacanța“, iar printre cele mai cunoscute romane ale sale se numără „Accidentul“, dar și „Orașul cu salcâmi“.Sursa foto: bookaholic.ro