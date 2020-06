8.000 de turiști și 3.000 de mașini au calcat, in weekend, plajele din rezervația naturala

Plajele, cândva sălbatice și pustii, de la Vadu, Corbu și Capul Midia, au fost transformate într-un furnicar, în acest weekend, de mii de turiști. Aproaped 3000 de mașini și rulote au călcat vegetația din habitatele din Rezervația Biosferei Delta Dunării, în ciuda obligației de conservare. De asemenea, oamenii au campat pe plaje, potrivit administrației rezervației. […] The post 8.000 de turiști și 3.000 de mașini au călcat, în weekend, plajele din rezervația naturală appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.