8 lucruri din casa ta care iți aduc ghinion. Scapa de ele!

Trump se tine de glume dupa ce a fost scos din "Home Alone 2" difuzat in Canada: Filmul nu va mai fi la fel! Presedintele american Donald Trump a comentat pe Twitter stirea ca aparitia lui de cateva secunde in filmul "Home Alone 2" a fost eliminata de Canadian Broadcast Center din ratiuni ce tin de durata lungmetrajului.

Bălăriile Gabrielei Firea: Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei, o noua palma data turismului de incoming Dublarea taxei speciale pentru promovarea turistica a Capitalei pentru anul 2020, de la 1% la 2%, aplicata la venitul din cazare pentru fiecare zi de sejur a unui turist in Bucuresti, reprezinta o noua palma data turismului de incoming, care, in loc sa fie recunoscut si sustinut, este ingradit si restrictionat, sustine Asociatia Incoming Romania (AIR).

Iata care sunt cele mai de succes filme aparute in 2019 2019 a fost anul in care s-a doborat recordul de incasari pentru un film, record care data de 10 ani. "Avatar" a fost astfel detronat de "Avengers: Endgame", film care n-a fost ratat de niciun fan Marvel.

Horoscop de weekend: 28-29 decembrie 2019. Se contureaza intalniri si dialoguri cu neamurile si cu prietenii apropiati Iata ce spun astrele pentru acest weekend:

Atentionare meteo si cod galben de vreme rea: Ninsori abundente, lapovita si vant puternic Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o informare de intensificari ale vantului si precipitatii in intreaga tara, de vineri seara, de la ora 22.00, pana duminica la aceeasi ora. In Moldova si in Carpatii Meridionali si de Curbura este cod galben de ninsori abundente.

Cum va fi vremea in Bucuresti in weekend: Temperaturile vor scadea si va ninge Temperaturile in Bucuresti vor scadea de la o zi la alta, incepand de vineri seara, ajungandu-se la minime de minus 2 grade, iar de sambata vor cadea precipitatii mixte si, ulterior, sub forma de ninsoare, potrivit unei prognoze meteorologice speciale pentru municipiul Bucuresti, emisa de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul vineri, ora 22:00 - duminica, ora 22:00.

Abonatii Telekom raman fara mai multe canale TV. Cu ce vor fi inlocuite Telekom Romania a anuntat, vineri, ca elimina din pachetele TVM si TVL mai multe posturi. Astfel, incepand din 27 decembrie 2019, Telekom Romania introduce noi canale TV in urma feedback-ului primit de la clienti, a analizei periodice a tendintelor in vizionarea canalelor si a rezultatelor unui sondaj realizat in noiembrie 2019, pe un esantion reprezentativ de 800 de respondenti din randul clientilor sai, se arata intr-un comunicat.

Presa din Germania, despre decizia Simonei Halep de a nu juca in Fed Cup: Boicot? O publicatie din Germania se intreaba daca decizia Simonei Halep de a nu participa la editia din acest an a Fed Cup nu e de fapt un boicot. In trecut, Simona a anuntat in mai multe randuri ca nu e de acord cu modificarea formatului competitiei si ca nu se va mai evolua daca schimbarile vor fi mentinute.