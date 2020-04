8 lucruri interesante pe care nu le stiai despre brandul de trabucuri Cohiba

Brandul de trabucuri Cohiba este probabil cel mai renumit la nivel mondial. Dar stiai ca la inceputurile sale de acum cateva decenii s-a dorit a fi doar un brand privat de ale lui Fidel Castro?

Sa vedem impreuna o serie de informatii pe care poate nu le stiai despre Cohiba, numele ce acum este sinonim cu luxul si calitatea in lumea pasionatilor de trabucuri si nu numai.

1.Cohiba inseamna tutun

Cohiba este un termen atat de simplu de enuntat, cu o ritmicitate aparte, insemnand "tutun" in limba tribului indigen Arawak, inainte de cucerirea spaniola.

2.Cohiba este un brand relativ nou

Majoritatea brandurilor de trabucuri cubaneze de pe piata erau marci private create inainte de Revolutie, ce au fost ulterior nationalizate. Acest lucru nu se aplica si pentru Cohiba.

A fost creat in 1966, dupa Revolutie, in mod exclusiv pentru Fidel Castro, neavand practic nicio legatura cu Havana Veche, insa in mod paradoxal a devenit un simbol pentru Revolutie.

3.Trabucurile Cohiba erau de nepretuit

Timp de multi ani singura modalitate de a obtine un trabuc Cohiba era numai daca Fidel Castro ti-l daruia. Ele in general erau oferite drept cadou inaltilor demnitari pe care Castro ii considera demni de un Cohiba.

4.Cohiba are 4 linii de trabucuri

Brandul favorit de trabucuri cubaneze este produs in 4 serii: seria de baza denumita Linea Clasica, seria Siglo, cunoscuta si ca Linea 1492, linia Maduro sau Maduro 5 si Behikes denumita si seria Behike BHK.

5.Seria Siglo a fost creata pentru umplerea unui gol in piata

In cazul in care nu stiai, la inceputurile sale, Davidoff a fost un brand cubanez. Odata ce Davidoff si-a mutat productia in Republica Dominicana, Cuba avea de umplut un gol. Prin urmare, industria de trabucuri din Cuba a scos pe piata seria Cohiba Siglo incepand cu anul 1992.

6.Plantatiile sunt secrete

Foarte putine plantatii de tutun sunt suficient de distinctive pentru a furniza materie prima pentru brandul de trabucuri Cohiba, iar producatorul Habanos nu marturiseste care sunt aceste plantatii atat de speciale.

Stim numai ca sunt localizate in Pinar del Rio si ca anumiti fermiri pretind ca tutunul lor este folosit pentru trabucurile Cohiba, insa adevarul suprem este detinut numai de angajatii Habanos.

7.Cohiba comercializeaza singurul trabuc cu inel de 60

La aniversarea de 50 de ani din anul 2016, in interiorul unui humidor comercializat pe sute de mii de dolari astazi, s-au regasit 50 de trabucuri Cohiba 50 Aniversario cu 178 cm lungime si inel de 60.

Singurele trabucuri atat de groase din intreaga lume producatoare de trabucuri cubaneze.

8.Nu vei gasi un trabuc Cohiba original ieftin

Trabucurile Cohiba sunt cele mai scumpe trabucuri vandute in intreaga lume, un Behike putand ajunge si la 100$ pe anumite piete, iar reducerile sunt excluse.

Cererea este mult mai mare decat oferta, deci si pretul este unul pe masura.

Din acest motiv te sfatuim sa te indoiesti de orice trabucuri ce sunt comercializate sub numele brandului Cohiba si vin la un pret prea frumos sa fie adevarat.

