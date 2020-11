8 noiembrie - Actorul francez Alain Delon implineste astazi 85 de ani

Alain Fabien Maurice Marcel Delon s-a născut la data de 8 noiembrie 1935, în Sceaux, Seine, Franța.

Este un actor și producător francez, câștigător al Premiului César.

Ascensiunea sa a fost rapidă, fiind la vârsta de 23 de ani comparat cu actori francezi celebri ca Gérard Philipe și Jean Marais, precum și cu actorul american James Dean.

Alain Delon s-a născut în Sceaux, o suburbie a Parisului. Părinții săi, Édith și Fabien Delon, au divorțat când Delon avea patru ani. Ei s-au recăsătorit, iar Delon are o soră vitregă și doi frați vitregi. A urmat o școală romano-catolică, fiind prima dintr-o serie de școli din care Delon a fost exmatriculat din cauza comportamentului său. Profesorii săi au încercat să-l convingă să devină preot datorită aptitudinilor sale.La vârsta de 14 ani a renunțat la școală, lucrând pentru o perioadă la măcelăria tatălui său vitreg. S-a înrolat în marina militară franceză trei ani mai târziu, iar în 1953/54 și-a servit țara ca pușcaș marin în Vietnam primul război indochinez. Delon a spus că în timpul celor patru ani de serviciu militar a petrecut 11 luni în închisoare, pe motiv de „indisciplină”. În 1956 s-a întors la Paris. Nu avea bani și accepta aproape orice muncă. A lucrat ca servitor și vânzător. În acest timp s-a împrietenit cu Brigitte Auber, pe care a acompaniat-o la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a început ulterior propria lui carieră cinematografică.La Cannes a fost văzut de un căutător de talente, David O. Selznick, mare producător de filme de la Hollywood. Selznick i-a oferit un contract cu condiția ca Delon să învețe engleza. Delon s-a întors la Paris pentru a învăța engleza, dar când l-a întâlnit pe regizorul francez Yves Allégret, a fost convins că trebuie să rămână în Franța pentru a-și începe cariera. Selznick a acceptat rezilierea contractului, iar Allégret i-a oferi lui Delon primul său rol în filmul Quand la femme s'en mêle. Delon și-a arătat, apoi, latura comică în filmul Faibles femmes. A fost filmul său de debut și în America, unde a avut succes.În 1960 Delon a apărut în Purple Noon al lui René Clément, film bazat pe romanul Patriciei Highsmith, The Talented Mr. Ripley. A interpretat rolul lui Tom Ripley, pentru care a fost foarte apreciat. Apoi a jucat în Rocco și frații lui, în regia lui Luchino Visconti, rol pentru care a fost de asemenea foarte apreciat de criticii de film.Delon și-a făcut debutul în teatru la Paris în piesa lui John Ford 'This Pity She's a Whore, alături de Romy Schneider, în regia lui Visconti. Delon a lucrat din nou cu Visconti la filmul Il Gattorpado (Leopardul). Delon a lucrat și cu Jean-Pierre Melville, care a regizat filmele Un Flic , Le Cercle Rouge și Samuraiul.În 1964 a înființat o companie de producție, Delbeau Production, împreună cu Georges Beaume. Au produs un film numit L'insoumis, care a trebuit să fie reeditat din cauza unor probleme legale. Delon și-a înființat apoi propria companie de producție, Adel, jucând și în primul film al companiei, Jeff. Delon a jucat apoi în Borsalino, unul dintre filmele franceze cu cele mai mari încasări în acei ani.În 1973 a cântat în duet cu cântăreața pop fraceză, Dalida melodia Paroles, paroles. A jucat în Zorro (1975), iar în 1976 a jucat în filmul câștigător al Premiului César, Monsieur Klein.