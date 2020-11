8 pacienți COVID, intubați, au ramas fara oxigen la Timișoara. Ventilatoarele s-au blocat

O gravă disfuncție a sistemului de oxigen a pus în pericol, miercuri, viața celor opt pacienți în stare severă covid care erau îngrijiți în unitatea mobilă de terapie intensivă de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a făcut ca pacienții să fie salvați de un transfer în timp […] The post 8 pacienți COVID, intubați, au rămas fără oxigen la Timișoara. Ventilatoarele s-au blocat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.