86% din intenția de cumparare incepe pe Google search

Cercetările arată că 86% din intenția de cumpărare începe pe Google search, a explicat Carmen Pungă, Industry manager pentru platforma online, la iCEE.fest: UPGRADE 100.

”Gândiți-vă la oameni nu la public-țintă”, spune Carmen Pungă explicând cum prioritățile pe care le avem în diferite momente ale vieții influențează reacțiile pe care le au cei care privesc la conținutul video publicat online. Carmen Pungă, Industry manager pentru Google România a vorbit despre instrumentele pe care le oferă o platformă online pentru a-i găsi pe cei care să nu sară peste videoclipul pe care îl publici pe Youtube.

”Primim de trei ori mai multă atenție din partea celui care privește dacă adaptăm conținutul nevoilor sale”, spune Pungă exemplificând cu companii care au conceput videoclipuri separat pentru consumatoarele preocupate de modă și pentru mame.

