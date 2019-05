9 ceaiuri care nu trebuie baute seara

Ceai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ceaiurile sunt foarte bune la gust si sanatoase pentru organism, insa trebuie consumate cu atentie. Unele licori nu sunt indicate seara, daca vrei sa ai un somn linistit si odihnitor, pentru ca au efecte asemanatoare cafelei. Iata cateva dintre acestea! Ceaiul negru este exceptional, consumat pentru calitatile sale racoritoare, energizante, dar si pentru gustul intens si aromat. Contine mai multa teina decat ceaiul verde, dar mai putina cofeina decat cafeaua. Da energie corpului, de aceea trebuie evitat seara. Ceaiul de ghimbir are efecte excelente in combaterea indigestiei, a migrenelor, a racelilor de sezon. Insa nu trebuie consumat seara, pentru ca are un puternic efect energizant, dar e ideal pentru diminet ...