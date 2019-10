9 reguli de ingrijire a orhideei, datorita carora planta va inflori abundent pe tot parcusul anului

Toti cunosc ca orhideea e o planta destul de capricioasa si necesita o ingrijire minutioasa. Ca sa infloreasca a doua oara trebuie sa stii toti factorii care favorizeaza aceasta si sa urmezi un regim de ingrijire special. Astfel inflorirea se va continua de la 2 la 6 luni. Unele soiuri, cum ar fi Phalaenopsis sau Vanda infloresc tot anul.

Ca orhideea sa infloreasca…

Frecventa infloririi orhideii depinde de respectarea anumitor reguli de ingrijire. Pentru ca floarea sa infloreasca, ar trebui sa tii minte 9 conditii importante care favorizeaza aceasta.

1.Aflati varsta orhideii

Daca ati cumparat o planta infloritoare si ea nu se grabeste sa va bucure cu floare ei, s-ar putea sa fie prea tanara. Diferite tipuri de orhidee infloresc de la 1,5 la 3 ani. Ca sa determinati daca orhideea e la varsta cuvenita trebuie sa numarati germenii. La planta matura, pregatita pentru inflorire trebuie sa fie 5 sau 8 germeni. Daca florile se ivesc mai devreme – asta nu intotdeauna e bine. Problema e ca plantei prea tinere s-ar putea sa nu-i ajunga puteri pentru refacere dupa inflorire si orhideea poate sa moara.

2. Nu miscati ghiveciul

Multi cunosc faptul ca mutarea locului pentru orhidee e un adevarat stres. Dar aceasta floare nu iubeste chiar mutarile nesemnificative. Orhideea reactioneaza la pozitie in relatie cu lumina. De aceea, daca exista o necesitate de a muta ghiveciul cu planta, trebuie sa il plasati cu aceeasi parte a plantei spre sursa de lumina precum statea inainte de mutare. De asemenea, nu trebuie sa miscati floarea in timpul udarii. Mutarea are efect negativ cu privire la cresterea florii , mai ales in momentul aparitiei bobocului de floare.

3. Atrageti atentie radacinilor

Dupa cum se stie, radacinile orhideii participa activ la sinteza orhideii, de aceea e important de urmarit suficienta luminii pentru planta. Dat fiind faptul ca o mutare in plus a plantei nu se recomanda, de radacini trebuie sa va ingrijiti din timp. De exemplu, in locul ghiveciului din ceramica, mai bine folositi ghiveciul de plastic transparent cu un numar mare de gauri pentru drenaj.

4. Aveti grija de patrunderea luminii

Lumina soarelui este un factor foarte important , care influenteaza inflorirea orhideii. Fara o zi plina de lumina ( 10-12 ore din 24h) aceste plante nu vor inflori. De aceea, toamna si iarna, cand lumina naturala e putina, dureza putin, plantele trebuie luminate cu ajutorul lampilor.

Lampi de crestere a plantelor – sunt lampile speciale, destinate iluminarii planteii: ele dau luminea aceea puternica fara sa usuce in acest timp aerul din jurul florii.

Daca orhideea a inflorit toamna sau vara, atunci trebuie sa aveti grija ca floarea sa nu moara din cauza zilei scurte de lumina. Daca nu aveti posibilitati sa o ilumintati de-a-ntregul, e de ajuns sa organizati luminarea pentru bobocul de floare. Principalul e sa urmariti ca nici el, nici planta sa nu se supraincalzeasca.

5. Asigurati o scadere de temperatura admisibila

Catalizator pentru inflorirea multor soiuri de orhidee se considera diferenta nesemnificativa intre temperatura de zi si cea de noapte. Pentru ca orhideea sa infloreasca temperatura pe timpul noptii trebuie sa fie mai scazuta cu 4-6 °С decat cea din timpul zilei. Desigur, a asigura asemenea conditii pe tot parcursul anului e problematic. Dar la sfarsitul primareii, inceputul verii orhideea poate fi tinuta afara, unde scaderea temperaturii are loc in mod natural. In timpul racoros, cand florile trebuie sa traiasca in casa, incaperea cu orhidee trebuie aerisita. Numai ca trebuie sa faceti aceasta foarte atent, luand in considerare faptul ca acestor plante le e foarte frica de curent.

6. Udati corect orhideea

Udatul orhideeii se face dupa uscarea pamantului – aceasta va da posibilitatea de a evita putrezirea radacinilor. Aceste cerinte functioneaza atat vara, cat si iarna, se aplica atat plantelor mature, cat si celor tinere. Dar sunt si aici cateva exceptii. Dupa ce floarea va inflori, udatul trebuie redus la o luna.

Inainte de inflorire si in timpul infloririi orhidee e nevoie de o udare mai intensa, decat cea obisnuita. In continuare, in perioada de calmitate, specimenele cu frunze dure si pseudobulbi ar trebui sa fie udate pe baza principiului : o data la 10-12 zile.

7. Umeziti aerul din jurul plantei

Inca o conditie importanta – umiditatea aerului. Daca ea nu va fi suficienta, orhideea poate sa se opreasca din crestere sau i se vor usca inainte de vreme bobocii nedesfacuti si florile.

Ca sa sporiti umiditatea in incaperea unde creste planta se poate de pus o farfurie cu apa langa floare. La fel, in perioadele uscate, secetoase (cand in case se porneste incalzirea) merita sa stropiti floarea. Umiditatea potrivita pentru orhidee este de la 60 % in sus.

8. Alegeti corect ingrasamintele

Pentru hranirea orhideii se recomanda sa folositi compozitii pe baza de fosfor si calciu, pentru ca acestea stimuleaza aparitia florilor. In afara de asta, folosirea acestor ingrasaminte garanteaza formarea unor flori puternice si sanatoase. Dar ingrasaminte de azot mai bine sa nu folositi: acest element, dimpotriva, impiedica inflorirea.

9. Nu va fie frica „sa speriati” planta

Uneori, pentru a face planta sa infloreasca, trebuie sa ii organizati un mic stres. Se intampla ca toate conditiile infloririi sa fie indeplinite, dar planta sa se incapatineze sa infloreasca. Aceasta se intampla uneori, pentru ca orhideeii ii este prea bine. In acest caz toate fortele plantei sunt indreptate spre cresterea masei verzi. O metoda ca sa stimulati inflorirea este sa „socati” un pic orhideea: sa reduceti udarea sau sa mutati floarea intr-un loc mai racoros.

