A aparut petiția „Stop declinului Inspectoratului de stat pentru controlul in transportul rutier”

„Suntem un grup de angajati ai ISCTR , organismul de control unic specializat in controlul transporturilor rutiere, infiintat prin HG 26/2011 , nemultumiti si ingrijorati de ceea ce se intampla in institutia noastra ! In ultimele 6 luni au fost la conducerea acestei institutii 3 inspectori de stat sefi. Dupa un mandat de 2 ani […]

The post A apărut petiția „Stop declinului Inspectoratului de stat pentru controlul in transportul rutier” appeared first on Cancan.ro.