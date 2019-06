A aterizat in Guvern asociatul unui ex-ofițer NSA? Interesantul caz al noului consilier din echipa Vioricai Dancila

Premierul Viorica Dăncilă și-a numit consilier onorific pentru relații internaționale pe Anton Pisaroglu, decizia fiind publicată miercuri seară în Monitorul Oficial, funcția fiind neremunerată.

După decizie, profilul lui Tony Pisaroglu, fondatorul firmei H5 Strategies, cu birou în România, care se ocupă de „gestionarea crizelor”, a dispărut de pe site-ul companiei (foto dreapta).

În dreptul acestuia era o descriere detaliată a activității sale, în limba engleză, însoțită de mai multe poze, precum și un număr de telefon.

„Tony Pisaroglu, a former professional rugby player and martial arts champion, has extensive experience helping business, government, sports and entertainment figures develop and manage their careers. His regions of focus are Central and Eastern Europe and the Balkans, Southeast Asia, and Sub-Saharan Africa”, scria în descrierea care a dispărut.

Dintr-un articol din 2018 publicat in Adevarul semnat de Tony Pisaroglu (foto dreapta) aflam ca acesta „este un fost sportiv de performanță și specialist în consultanță strategică și de afaceri cu o foarte bogată experiență internațională. A lucrat în calitate de consultant pentru firma de consultanță politică Washington East West Political Strategies din capitala SUA, iar mare parte din activitate a desfășurat-o în Europa Centrală și de Est, Balcani, Asia de Sud-Est și Africa Subsahariană. Tony a absolvit UNEFS București, iar ulterior a urmat cursuri de specializare la Yale University și University of London in științe politice și securitatea informațiilor”.

A doua dispariție a lui Tony Pisaroglu după numirea făcută de Viorica Dăncilă este de pe site-ul unei firme americane de consultanță în securitate și intelligence, Stone Strategic Solutions. CEO si fondator al acestei firme este un fost ofiter al National Security Agency (NSA - serviciul de informații al armatei americane, n.r.) iar senior-adviseri sunt foști militari americani.

Pisaroglu figura miercuri seara pe site-ul companiei drept „Executive VP”, iar joi acesta nu mai apare in board.

De asemenea, cele două firme au un numitor comun: Marshall Comins este „Executive VP for Global Affairs” la firma americană de intelligence și „Founder & CEO” la firma H5 Strategies din România.