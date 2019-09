A atras atentia si de data aceasta. Gestul incredibil facut de Printesa Charlotte in prima zi de scoala, dupa ce a dat mana cu invatatoarea

Printesa Charlotte a luat-o de coada, mai exact, a inceput scoala. Astazi, in Londra, alaturi de parintii ei, a mers sa isi cunoasca invatatoarea. Alaturi a fost si fratele ei Printul George, cu doi ani mai mare decat ea.

S-a facut remarcata la fiecare aparitie, fie ca vorbim de intalniri in strainatate alaturi de parinti, fie ca participa la nuntile din familia regala. Printesa Charlotte pare a fi poznasa, energica, dar iata ca acum incepe o etapa noua din viata ei

Alaturi de parintii ei, Kate Middleton si Printul William, si fratele ei, Printul George, micuta Charlotte s-a intalnit cu invatatoarea, caci a inceput prima zi de scoala. Parintii vor plati aproximativ 6.500 de lire sterline pe semestru pentru educatia micutei, la care se adauga o suma similara pentru fratele George, elev la aceeasi scoala, dar cu doi ani mai mare.

La intalnirea chiar din fata scolii Thomass Battersea din Londra, Charlotte a dat mana cu invatatoarea. Intr-o poza este surprinsa chiar si cu gura cascata, scoate limba spre deliciul fotografilor.

Nu doar Printesa Charlotte a atras privirile in prima zi de scoala, ci si Kate Middleton. Mama micutei are o silueta trasa prin inel. A ales sa poarte o rochie colorata, Michael Kors, in valoare de 200 de lire sterline.

Regina Elisabeta a II-a, pusa de Printul William intr-o ipostaza ilara! Filmarea care a devenit virala pe internet

Despre protoculul de la Palatul Buckingham si toate rigorile impuse membrilor familiei regale britanice nu mai e cazul sa aducem aminte – stim cu totii ca acestia au o conduita ireprosabila, dupa care s-a scos probabil Codul bunelor maniere. Iata insa ca sunt momente in care chiar si Regina Elisabeta a II-a lasa protocolul la o parte si se comporta, vrand, nevrand, ca o mama si o bunica oarecare. Unul dintre aceste momente s-a petrecut in urma cu 33 de ani, iar protagonistii au fost suverana Marii Britanii si nepotul ei William, pe atunci in varsta de 4 ani.

Totul s-a petrecut la nunta dintre Sarah Fergusson, Ducesa de York, si Printul Andrew, care s-au casatorit pe 23 iulie 1986. Din pacate, cei doi au divortat in 1996, dar asta nu i-a impiedicat pe fanii lor din lumea intreaga, dar si pe fiica lor, Printesa Eugenie, sa rememoreze momentul. Drept urmare, pentru a marca ocazia, unul dintre fanii familiei regale britanice a postat un filmulet adorabil care a facut furori pe internet.

