A avut loc conferinta de lansare a Proiectului Leave your Environmentalist Spirit Online for the Black Sea Basin“

A fost lansat Proiectul „Leave your Environmentalist Spirit Online for the Black Sea Basin“! Conferința de Lansare a avut loc pe 29 iulie, la Complex Hotel Bulevard. Proiectul „Leave your Environmentalist Spirit Online for the Black Sea Basin“ are numărul 1064 din cadrul Programului ENI CBC BSB 2014-2020 cu acronimul „Spirit BSB online“, find finanțat de Uniunea Europeană.La lucrări au participat 20 de persoane, respectiv ECOM coordonatorul proiectului cu echipa, reprezentanți ai Primăriei Constanța, Primăriei Cumpăna, Consiliul Județean Constanța, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina „Grigore Antipa“ Constanța, ONG Mare Nostrum, ABADL și ai altor organizații.De asemenea, online au mai fost prezente alte 12 persoane, respectiv reprezentanții consorțiului proiectului de la Universitatea Sinop din Sinop, Turcia, Camera de agricultura din Trabzon, Turcia și Centrul Internațional pentru Cercetare Socială și Analiza politicii din Tibilisi, Georgia.Conferinta s-a încheiat la ora 14:00.