A avut loc vernisajul Expozitiei de arta populara a Scolii Populare de Arte ,,Tudor Jarda” Cluj – la Galeria ,,Arte”

În general, am expus costume populare şi ii din diferite zone ale Clujului – şi nu numai – de asemenea şervete, brâie sau semne de carte, toate lucrate manual. Iar manechinele pe care le vedeţi aici sunt îmbrăcate în straie populare din trei zone folclorice ale ţării - Maramureş, Moldova şi Valea Someşului – în totalitate lucrate de cursante.

Înainte de vernisaj, Elvira Gavriş, meşter popular de renume şi expertul cursului mai sus menţionat a ţinut să declare: ,,Expoziţia cuprinde lucrări de sfârşit de an ale cursantelor din Cluj-Napoca şi Rugăşeşti şi câteva exponate ale cursantelor din anii anteriori, din Răchiţele şi Rugăşeşti, care mi s-au părut mai reprezentative pentru activitatea noastră.

Absolventa, Rozalia Semerean, a împărtăşit sentimentele pe care le trăieşte acum, la sfârşitul studiilor sale de la Şcoala de Arte Cluj.

,,Am accesat cursul deoarece am vrut să învăţ tehnica cusutului şi să o pot folosi în partea de recuperare medicală, la persoanele cu probleme psiho-emoţionale, eu fiind de profesie terapeut. Îmi place treaba pe care o fac, iar aici am fost nevoită să-mi pun la punct tehnica, deoarece, recunosc, până la curs mai cususem doar ocazional.

Am ajuns la Şcoala de Arte la recomandarea unei foste absolvente şi acum sunt foarte mulţumită deoarece după doi ani am confecţionat deja vreo trei cămăşi, două perechi de poale – dar şi altele, pe care le-am făcut cadou! Iar doamna Gavriş a fost cea care ne-a ajutat să ne cizelăm modul de lucru, cu o răbdare şi o perseverenţă pentru care îi mulţumim”, a mărturisit aceasta, entuziasmată.