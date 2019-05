A.B.A. Prut-Barlad: Mortalitate piscicola in acumulare Tansa-Belcesti din Judetul Iasi

mortalitate piscicola google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Bazinala de Apa Prut – Barlad (ABA) l-a informat, marti 30.04.2019, pe directorul general al A.N. „Apele Romane”, Victor Sandu, ca in acumularea Tansa-Belcesti, jud. Iasi s-a inregistrat mortalitate piscicola. Avand in vedere importanta acestei acumulari, constituind sursa de apa utilizata pentru obtinerea apei potabile destinate consumului uman, s-a impus stare de urgenta, fiind intreprinse actiuni de stopare a fenomenului si de identificare a cauzelor mortalitatii piscicole. A.B.A. Prut-Barlad precizeaza faptul ca, avand in vedere cele aratate mai sus, personalul specializat pentru monitorizarea resurselor de apa, inspectorii de gospodarire a apelor si personalu ...