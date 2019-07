A baut toata noaptea, iar apoi s-a luat la bataie cu alti indivizi

bataie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat din Iasi a fost transportat de urgenta la spital, la finalul acestei saptamani, dupa ce a fost implicat intr-un conflict violent. Acesta a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-a batut cu mai multe persoane. Din informatiile care au aparut, se pare ca intreg incidentul a izbucnit pe fondul consumului excesiv de alcool. Pacientul a fost internat, intrucat avea nevoie de investigatii suplimentare. Vezi si: Farmacistii din Antibiotice, fata in fata cu elevii din proiectul Alege sa fii farmacist "In cursul zilei de ieri, la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului «Sf. Spiridon» din Iasi a fost transportat un barbat in varsta de 48 de ani, din judetul Iasi. In momentul in care ac ...