A cantat si la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski“: Doliu in lumea muzicii. Un celebru tenor s-a stins din viata

A murit tenorul bulgar Kamen Chanev.Acesta cântat în 2003, pe scena teatrului liric, din Constanța în cadrul Festivalului International de Opera si Balet, ajuns la editia a XXIX-a, "Madame Butterfly" de Giacomo Puccini, in urmatoarea distributie: Madame Butterfly - Stela Sirbu; Suzuki - Claudia Condreanu, din Bucuresti; Pinkerton - Kamen Chanev, din Bulgaria; Sharpless - Ioan Ardelean; Kate - Tania Ionescu; Yamadori - Nicolae Andreescu, din Bucuresti; Goro - Vladislav Goray; Bonzo - George Tirea; Comisarul - Constantin Acsinte. Regia artistica este semnata de Ognian Draganov, din Bulgaria, asistenti regie fiind Michiko Inoue, din Japonia, si Anca Daniela Mihut, in scenografia lui Grigore Gorduz din Timisoara. Costumele sunt realizate de Tvetanka Stoinova, din Bulgaria iar maestru de cor este Adrian Stanache. Intregul spectacol s-a desfășurat sub bagheta dirijorului Francesco Rosa, din Italia.Născut în Bulgaria, tenorul Kamen Chanev a studiat canto-ul la Conservatorul din Sofia iar mai apoi la Academia de Muzică din Roma. A obținut Premiul I la Concursul Internațional „Jussi Björling” din Suedia.A debutat la Opera Națională din Sofia cu rolul Ducele de Mantua din „Rigoletto” de G. Verdi, urmate apoi de o serie de alte roluri importante: Faust din „Faust” de C. Gounod, Werther din „Werther” de J. Massenet, Contele Almaviva din „Bărbierul din Sevilla” de G. Rossini, Lenski din „Evgheni Oneghin” de P.I. Ceaikovski, Edgardo din „Lucia di Lammermoor” și Toni din „Fiica regimentului” de G. Donizetti, Alfredo din „Traviata” de G. Verdi, Belmonte din „Răpirea din Serai”, Tamino din „Flautul fermecat” și Don Ottavio din „Don Giovanni” de W.A. Mozart. Din repertoriul dramatic a abordat rolurile: Mario Cavaradossi din „Tosca” și Calaf din „Turandot” de G. Puccini, Erik din „Olandezul zburător” de R. Wagner, Don Jose din „Carmen” de G. Bizet și Radames din „Aida” de G. Verdi.A interpretat rolurile principale pe marile scene ale lumii: Staatsoper Viena, Deutsche Oper, Bayerische Theater München și Opera din Hamburg, Teatrul „Liceo” din Barcelona, Operele din Terracina și Roma, Opera din Amsterdam, Operele din Atlanta și Philadelphia (SUA) și Opera din Seul (Coreea), sub baghetele dirijorale ale maeștrilor: Lorin Maasel, Nicola Luisotti, Michail Jurowski, Paolo Carigniani, ș.a.