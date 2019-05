A castigat premiul cel mare la tragerea Loto 6/49: Andrei Butnariu din Galati, milionar in euro

Andrei Butnariu din Galaţi este norocosul câştigător al marelui premiu, de aproximativ 4,7 milioane de euro, la Loto 6/49. Bărbatul joaca de peste 20 de ani la jocurile loto organizate de Loteria Româna.„Cine face ca mine, ca mine să păţească!“, este mesajul pe care cel mai proaspat milionar în euro l-a transmis tuturor jucătorilor Loteriei Române.Ieri, 14 mai 2019, s-a prezentat la sediul central al Loteriei Române, câştigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminică, 12 mai 2019, în valoare de 22.265.937,00 de lei (aproximativ 4,7 milioane de euro). Pe lângă premiul de categoria I, posesorul biletului norocos a obţinut şi 18 câştiguri de categoria a II-a, 45 câştiguri de categoria a III-a şi 20 castiguri de categoria a IV-a, valoarea totală a câştigului fiind de 22.406.795,79 lei.„După cum ne-a declarat, se considera un om norocos pentru că nu este pentru prima dată când câştigă la Loteria Română. Are în palmares mai multe premii de categoria a II-a la jocul său preferat, Loto 6/49, la care joaca, în mod constant, aceleaşi numere, în aceeaşi formulă de joc care i-a adus duminică, 12 mai a.c., premiul cel mare.A aflat că este marele câştigător al premiului de categoria I la Loto 6/49 luni dimineaţa cand, conform obiceiului, şi-a verificat biletul. Domnul Butnariu ne-a declarat că va continua să joace pentru că speră să câştige şi alte premii importante. Cu banii câştigaţi acum la Loto 6/49 îşi doreşte, în primul rând, să-şi ajute copiii ţi nepoţii”, se arată într-un comunicat de presă.„Cine joacă, poate câştiga!”, este ideea dupa care se ghideaza norocosul castigator de fiecare data cand joaca la loto.Reamintim că la tragerea Loto 6/49, de duminică, 12 mai 2019, s-a câştigat premiul de categoria I, în valoare de 22.265.937,00 de lei (aproximativ 4,7 milioane de euro).Biletul norocos a fost jucat la agenţia 17-010 din Galaţi şi a fost completat la Loto 6/49 cu 3 combinaţii complete de numere, după cum urmează: 9 numere în zona A, câte 8 numere în zona B, respectiv C (în total 140 variante) şi 3 variante la Noroc. Acesta este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.