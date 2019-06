A cedat un baraj la Iasi! Curtile oamenilor au fost inundate si mai multe masini au fost DISTRUSE - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noapte alba pentru zeci de locuitori din comuna Holboca din Iasi. Un baraj in aproprierea localitatii Ruseni a cedat, iar in acest fel, au fost inudate multe case. Inundatia a ajuns pana in comuna Holboca. Tragedia situatiei este reprezentata de lipsa de reactie a celor de la ISU, care, nici pana la aceasta ora nu au intervenit. Oamenii sunt disperati, mai ales ca masinile le-au fost distruse de apa si in case, apa masoara si 1 metru. Singurul utilaj care lucreaza este un tractor al primariei Holboca, utilaj pus la dispozitie de primarie la cererea localnicilor. Oamenii se tem de ce e mai rau, daca la noapte ploua, situatia se poate agrava. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...